Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Благодійність

Від сьогодні на залізничному вокзалі Кременчука припиняють надавати допомогу

Сьогодні, 00:31 Переглядів: 371

 

Потік вимушених переселенців зменшився, тому пункт закривають

У понеділок, 28 березня, о 13.00 тимчасово призупиняють діяльність волонтерської допомоги на залізничному вокзалі. За словаи депутатки Кременчуцької міської ради Світлани Пищини, при необхідності, готові будуть швидко повернутися. 

- Сумно, так, трохи, я так звикла тут зустрічати людей майже кожну ніч. Радісно, так, бо якщо у нас тут немає роботи, то там звідки переселенці, немає необхідності їхати в наше місто. Дякую всім волонтерам, з ким вперше познайомилися, і тим, кого бачила і знала раніше. Скільки добра і любові, це захоплює та надихає. Дякую тим, хто готував пиріжки, бутерброди, приносили продукти, чай, іграшки для дітей. Дякую працівникам залізничного вокзалу, що так тепло нас приймали! Все буде Україна! - написала Світлана Пищита. 

Зауважимо, що після перемоги великий потік українців буде повертатися додому. Не виключено, що на залізничному вокзалі Кременчука будуть змушені знову відкрити волонтерський штаб, щоб нагодувати людей, які по кілька десятків годин або навіть днів добиратимуться до своїх домівок. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх