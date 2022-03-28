Від сьогодні на залізничному вокзалі Кременчука припиняють надавати допомогу

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У понеділок, 28 березня, о 13.00 тимчасово призупиняють діяльність волонтерської допомоги на залізничному вокзалі. За словаи депутатки Кременчуцької міської ради Світлани Пищини, при необхідності, готові будуть швидко повернутися.

- Сумно, так, трохи, я так звикла тут зустрічати людей майже кожну ніч. Радісно, так, бо якщо у нас тут немає роботи, то там звідки переселенці, немає необхідності їхати в наше місто. Дякую всім волонтерам, з ким вперше познайомилися, і тим, кого бачила і знала раніше. Скільки добра і любові, це захоплює та надихає. Дякую тим, хто готував пиріжки, бутерброди, приносили продукти, чай, іграшки для дітей. Дякую працівникам залізничного вокзалу, що так тепло нас приймали! Все буде Україна! - написала Світлана Пищита.

Зауважимо, що після перемоги великий потік українців буде повертатися додому. Не виключено, що на залізничному вокзалі Кременчука будуть змушені знову відкрити волонтерський штаб, щоб нагодувати людей, які по кілька десятків годин або навіть днів добиратимуться до своїх домівок.