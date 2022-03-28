«Україно, ми з тобою»: у Дюссельдорфі тепер курсує синьо-жовтий трамвай

Сьогодні, 00:09 Переглядів: 0

У Дюссельдорфі на знак солідарності з Україною оператор громадського транспорту перефарбував вагони трамваю в синьо-жовті кольори й додав напис «Україно, ми з тобою!», повідомляє Antenne Düsseldorf.

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