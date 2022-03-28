Росіяни знімають фейки, де нібито українські військові знущаються над полоненими – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застерігає, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто "українські військові" знущаються над російськими полоненими. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
- З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених".
Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.
Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам, - сказав Валерій Залужний.
За останні кілька днів російські пропагандисти поширювали безпідставні звинувачення, що нібито українські військові розстрілюють російських полонених та викладають ці відеозаписи в мережу.