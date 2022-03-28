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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росіяни знімають фейки, де нібито українські військові знущаються над полоненими – Залужний

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 129

 

Він закликав вірити лише офіційній інформації

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застерігає, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто "українські військові" знущаються над російськими полоненими. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. 

- З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених". 

Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам, - сказав Валерій Залужний.

За останні кілька днів російські пропагандисти поширювали безпідставні звинувачення, що нібито українські військові розстрілюють російських полонених та викладають ці відеозаписи в мережу.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Валерій Залужний
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