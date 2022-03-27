Переговори з росією планують провести в Туреччині

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 184

У переговорах як посередник бере участь російський олігарх Роман Абрамович, а вчора Туреччина заявила, що вітатиме російських олігархів у себе в країні.

Наступний раунд переговорів росією та Україною пройде в очному форматі в Туреччині найближчими днями. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, учасник переговорної групи Давид Арахамія.

«Сьогодні на черговому раунді переговорів по відео було ухвалено рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня», – написав він.

Подробиці Арахамія пообіцяв згодом.

Нагадаємо, у переговорах між Україною та росією щодо припинення війни бере участь російський олігарх Роман Абрамович. Раніше Володимир Зеленський нібито просив президента США Джо Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича, аби він став посередником.

У той же час сьогодні стало відомо, що Туреччина вітатиме російських олігархів у себе в країні. «Якщо російські олігархи… або будь-які російські громадяни захочуть відвідати Туреччину, звичайно, вони можуть… Якщо ви маєте на увазі, чи можуть ці олігархи вести якийсь бізнес у Туреччині, то, звичайно, якщо це законно і не суперечить міжнародному праву, я розгляну це, а якщо це суперечить міжнародному праву, то це інша історія», - заявив у 26 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Туреччина тим часом продовжує підтримувати контакти і з Україною, і з росією, про що заявляв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він вважає першочерговим завданням дипломатії країни досягти врегулювання ситуації.