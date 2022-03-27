Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Взуття на березі Дунаю: угорці вшанували пам'ять загиблих у драмтеатрі Маріуполя

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 180

 Акція пройшла біля меморіалу, встановленого на честь євреїв, знищених нацистами

Сьогодні в Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі, повідомляє  голова  МЗС України Дмитро Кулеба.

Акція пройшла біля меморіалу «Взуття на березі Дунаю», який вшановує пам’ять угорських євреїв, знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

Поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя.

Активістів на цю акцію надихнула промова президента Зеленського коли він згадував це особливе місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках.

Нагадаємо, 16 березня російські війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драмтеатр, у якому переховувались від нальотів маріупольці. 

Окупанти бачили напис “ДЕТИ”, але їх це не зупинило.

Точна кількість жертв на сьогодні невідома. 

 

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: МЗС
Теги: війна Маріуполь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх