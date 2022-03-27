Взуття на березі Дунаю: угорці вшанували пам'ять загиблих у драмтеатрі Маріуполя

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 180

Сьогодні в Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі, повідомляє голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Акція пройшла біля меморіалу «Взуття на березі Дунаю», який вшановує пам’ять угорських євреїв, знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

Поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя.

Активістів на цю акцію надихнула промова президента Зеленського коли він згадував це особливе місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках.

Нагадаємо, 16 березня російські війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драмтеатр, у якому переховувались від нальотів маріупольці.

Окупанти бачили напис “ДЕТИ”, але їх це не зупинило.

Точна кількість жертв на сьогодні невідома.