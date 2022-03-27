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Які 5 кроків необхідні для перемоги над росією: «рецепт» Польщі

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 338

 

«Рецепт» від голови МЗС Польщі Збігнєва Рау

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау написав статтю «росія оголосила війну Заходу. Як перемогти», в який окреслив основні 5 кроків Заходу в протистоянні з рф.

  • Перший: озброїти Україну до зубів, зробивши цілі путіна по відновленню російської імперії недосяжними.
  • Другий: збільшити інвестиції в оборону. США має переозброїти союзників і партнерів, включаючи Україну, за допомогою нової програми ленд-лізу.
  • Третій: більше військ НАТО на східному фланзі в Європі.
  • Четвертий: санкції мають діяти, допоки рф не забереться з України і не виплатить репарації.
  • П’ятий: винуватці військових звірств в Україні мають бути покарані.

Також, на його думку, треба підготувати план відбудови України, зокрема за рахунок активів російських олігархів, які фінансували агресивну політику путіна.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Росія Польща Перемога рецепт
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