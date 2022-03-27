Які 5 кроків необхідні для перемоги над росією: «рецепт» Польщі

«Рецепт» від голови МЗС Польщі Збігнєва Рау
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау написав статтю «росія оголосила війну Заходу. Як перемогти», в який окреслив основні 5 кроків Заходу в протистоянні з рф.
- Перший: озброїти Україну до зубів, зробивши цілі путіна по відновленню російської імперії недосяжними.
- Другий: збільшити інвестиції в оборону. США має переозброїти союзників і партнерів, включаючи Україну, за допомогою нової програми ленд-лізу.
- Третій: більше військ НАТО на східному фланзі в Європі.
- Четвертий: санкції мають діяти, допоки рф не забереться з України і не виплатить репарації.
- П’ятий: винуватці військових звірств в Україні мають бути покарані.
Також, на його думку, треба підготувати план відбудови України, зокрема за рахунок активів російських олігархів, які фінансували агресивну політику путіна.
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