Які 5 кроків необхідні для перемоги над росією: «рецепт» Польщі

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 338

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау написав статтю «росія оголосила війну Заходу. Як перемогти», в який окреслив основні 5 кроків Заходу в протистоянні з рф.

Перший: озброїти Україну до зубів, зробивши цілі путіна по відновленню російської імперії недосяжними.

Другий: збільшити інвестиції в оборону. США має переозброїти союзників і партнерів, включаючи Україну, за допомогою нової програми ленд-лізу.

Третій: більше військ НАТО на східному фланзі в Європі.

Четвертий: санкції мають діяти, допоки рф не забереться з України і не виплатить репарації.

П’ятий: винуватці військових звірств в Україні мають бути покарані.

Також, на його думку, треба підготувати план відбудови України, зокрема за рахунок активів російських олігархів, які фінансували агресивну політику путіна.