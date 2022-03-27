У Кременчуцькому районі доба пройшла спокійно, ворожих військ на кордонах області немає

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Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.

Підпалів сухої трави у районі поменшало, але вони не припиняються. За минулу добу ДСНС зафіксувала у районі 5 таких випадків. Найбільший підпал стався біля села Горбані – вигоріло майже 2 га сухої рослинності. Меншої шкоди нанесли підпали у Горішніх Плавнях, Кам’яних Потоках, Чикалівці та Запсіллі. Усі підпали були швидко погашені розрахунками ДСНС.

Нагадаємо, через масштабні підпали сухої трави та очерету Кременчуцька РВА була вимушена ввести додаткові обмеження на окремих територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад - цілодобову комендантську годину на увесь час дії воєнного стану. Зокрема, було заборонено пересування та перебування людей вздовж річки Сула.

- Вчергове закликаю жителів району припинити підпали сухої рослинності. В умовах воєнного часу такі дії особливо шкідливі, адже відволікають сили та ресурси ДСНС на гасіння пожеж. Не треба шкодити природі, людям та підривати обороноздатність нашої держави, - пояснив Олег Лєднік.

Він нагадав, що з 25 березня та до закінчення дії воєнного стану цивільним особам заборонено відвідувати ліси. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавської області.

За інформацією відділу Національної поліції, минулої доби у Кременчуцькому районі не було жодного випадку затримання п’яних водіїв за кермом. Раніше поліція чи не щодня штрафувала п’яниць за кермом та вилучала їхні автівки на потреби ЗСУ. Вочевидь, такі заходи впливу дали позитивні результати.

За словами Олега Лєдніка, жоден голова громади чи керівник якогось територіального органу влади не покинув Україну. Усі перебувають на своїх місцях та виконують обов’язки згідно своїх посад. Нових погроз чи пропозицій від окупантів очільникам територіальних громад не надходило.

- Потік вимушених переселенців зменшився, наразі ми намагаємося запустити роботу усіх підприємств району. Це наше головне завдання. Відновлення роботи економіки має підтримати фронт. Разом працюємо на Перемогу, - пояснив Олег Лєднік.