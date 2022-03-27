Я тебе породив, я тебе і уб'ю: на Полтавщині батько зарізав 32-річного сина

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 559

До відділення №2 Полтавського районного управління поліції 26 березня близько 16.30 надійшло повідомлення від 33-річної жінки про те, що в селі Шевченки Кобеляцької громади її чоловік отримав ножове поранення. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група поліції з'ясувала, що під час застілля між батьком і сином виник конфлікт, у ході якого 64-річний батько спричинив 32-річному синові ножове поранення, несумісне з життям. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

За даним фактом слідчий поліції розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Згідно санкції частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо затримання батька в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.