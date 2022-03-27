Хто завтра 28 березня у Кременчуці сидітиме без світла

Сьогодні, 22:17 Переглядів: 906

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 27 березня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами: вул. Зинаїди Тулуб,

вул. Паркова,

вул. Андріївська,

вул. Ново-Межева,

пров. Фруктовий,

пр. Парковий З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Гійома Боплана,

вул. Богдана Хмельницького,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Бригадна,

пров. Дачний,

пров. Нечая

вул. Кагамлицька,

вул. Новокагамликська,

пров. Ювілейний,

пров. Інтернаціональний

вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Седова,

вул. Лугова,

вул. Каховська,

вул. Гійома Боплана,

вул. Цимлянська,

пров. Нечая,

пров. Седова,

пров. Бригадний,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пров. Луговий,

пр. Червневий

вул. Ливарна,

вул. Лейтенанта Дніпрова,

вул. Володимира Івасюка,

пров. Докучаєва,

пров. Ливарний

вул. Суворова,

вул. Сурікова,

вул. Рєпіна,

пров. Південний,

пров. Ударний

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