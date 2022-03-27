Хто завтра 28 березня у Кременчуці сидітиме без світла
Сьогодні, 22:17
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 27 березня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- вул. Зинаїди Тулуб,
- вул. Паркова,
- вул. Андріївська,
- вул. Ново-Межева,
- пров. Фруктовий,
- пр. Парковий
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Бригадна,
- пров. Дачний,
- пров. Нечая
- вул. Кагамлицька,
- вул. Новокагамликська,
- пров. Ювілейний,
- пров. Інтернаціональний
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Седова,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Нечая,
- пров. Седова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий
- вул. Ливарна,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- вул. Володимира Івасюка,
- пров. Докучаєва,
- пров. Ливарний
- вул. Суворова,
- вул. Сурікова,
- вул. Рєпіна,
- пров. Південний,
- пров. Ударний
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