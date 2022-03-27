На Донеччині загинув 19-річний військовий з Полтавщини Євген Єгунов

19-річний випускник Розсошенської гімназії Євген Єгунов мужньо захищав нашу країну від російського загарбника. Про це розповіли у Щербанівській територіальній громаді.
- Вічна пам‘ять Герою Євгену Єгунову. Женя загинув 22.03 біля міста Костянтинівка Донецької області. На жаль, ця жорстока війна забирає найкращих синів України. Низький уклін нашому воїну-захиснику та щирі співчуття близьким! Вічна пам’ять Герою, – йдеться у повідомленні.
Прощання з ним відбудеться завтра, 28 березня, у Полтаві.
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