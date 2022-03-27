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Україна не сяде за стіл переговорів з Росією, якщо йтиметься про демілітаризацію чи «денацифікацію», - Зеленський

Сьогодні, 21:51 Переглядів: 491

 Україна заявила про це ще на першій зустрічі - «ці пункти нас не цікавлять»

Україна не сяде за стіл переговорів з Росією, якщо йтиметься про демілітаризацію чи «денацифікацію".  Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

«Денацифікація» і демілітаризація — взагалі ми не обговорюємо це. Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь демілітаризацію, якусь «денацифікацію». Для мене це незрозумілі абсолютно речі", – сказав він.

 

За його словами, українська делегація про це заявила ще на першій зустрічі з російськими візаві у Білорусі.

 

«Предметною я б її (зустріч. – Ред.) не назвав. Наші сторони сказали, що фраз про «демілітаризацію» та«денацифікацію" не може бути, нас ці пункти взагалі не цікавлять», – сказав Зеленський.

 

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський дав інтерв'ю російським ЗМІ на їх прохання. Роскомнагляд одразу ж заявив про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Однак «Медуза» його все одно поширила. 

Раніше повідомлялось, що наступний раунд переговорів має відбутись 28-30 березня у Туреччині. 

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна переговори
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