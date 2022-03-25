Окупанти нарахували у своїх лавах майже 20 тисяч загиблих військових та найманців

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Про це повідомив Арсен Аваков, посилаючись на інсайдерську інформацію про внутрішню статистику російських військ

Внутрішня статистика російських військових свідчить, що за час вторгнення в Україну загинуло майже 20 тисяч окупантів, серед них майже чверть - найманці приватних військових компаній (ПВК). Про це повідомив у Facebook колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який послався на інсайдерську інформацію.

- Інсайд, цитата із внутрішніх зведень у РФ станом на ранок 25 березня: «Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 15 007 людей. ПВК – 4862 загиблий. Сумарні втрати живої сили особового складу ЗС РФ і російських ПВК – 19 869 осіб», – написав він.

Свою інформацію Арсен Аваков іронічно прокоментував словами: «Ой… яка ж сумна новина».



