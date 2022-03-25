Окупанти нарахували у своїх лавах майже 20 тисяч загиблих військових та найманців

Про це повідомив Арсен Аваков, посилаючись на інсайдерську інформацію про внутрішню статистику російських військ
Внутрішня статистика російських військових свідчить, що за час вторгнення в Україну загинуло майже 20 тисяч окупантів, серед них майже чверть - найманці приватних військових компаній (ПВК). Про це повідомив у Facebook колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який послався на інсайдерську інформацію.
Свою інформацію Арсен Аваков іронічно прокоментував словами: «Ой… яка ж сумна новина».