У Грузії в останню путь провели двох добровольців, які загинули в Україні на війні з росією

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 219

Сотні людей чекали в аеропорту на літак, який перевозив труни грузинських солдатів

У Грузії з військовими почестями поховали двох добровольців, які загинули 18 березня в бою з російськими окупантами біля міста Ірпінь Київської області, передає «Суспільне».

Тіла воїнів Давида Ратіані та Георгія Беріашвілі зустрічали у Тбілісі з грузинськими та українськими прапорами. Сотні людей чекали в аеропорту на літак, який перевозив труни грузинських солдатів, серед яких президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. По дорозі люди створювали живий ланцюг і ставали на коліна, коли кортеж проїжджав повз.

З початку війни в Україні загинули троє грузинських добровольців. Сотні грузинських бійців воюють на боці України. Грузія має найбільший міжнародний легіон в Україні з 2014 року.