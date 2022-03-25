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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Можлива хімічна атака з боку російських військ: дії населення у разі хімічної атаки

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 1 033

 

Що робити у разі хімічної атаки пояснили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради

Російські окупаційні війська готують хімічні атаки в Україні - про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Телеканали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог психологічно обробляє населення рф та готує його до сприйняття факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення».

- Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії, - наголошується у повідомленні.

На позачергового саміту НАТО у Брюсселі обговорювалась реакції Альянсу в тому випадку, якщо Путін застосує хімічну або біологічну зброю проти громадян України.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради нагадує дії населення в разі хімічної атаки:

  • Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.
  • Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.
  • Увімкнути ТВ, радіо для отримання вказівок або використовуйте перевірені
  • достовірні джерела інформації в соцмережах.
  • Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

Також, у разі евакуації під час хімічної атаки:

  • Візьміть аптечку.
  • Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
  • Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або
  • краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або
  • лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
  • Залиште приміщення сходами.
  • Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти надзвичайна ситуація Кременчук
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