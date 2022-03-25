Можлива хімічна атака з боку російських військ: дії населення у разі хімічної атаки

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Що робити у разі хімічної атаки пояснили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради

Російські окупаційні війська готують хімічні атаки в Україні - про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Телеканали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог психологічно обробляє населення рф та готує його до сприйняття факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення».

- Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії, - наголошується у повідомленні.

На позачергового саміту НАТО у Брюсселі обговорювалась реакції Альянсу в тому випадку, якщо Путін застосує хімічну або біологічну зброю проти громадян України.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради нагадує дії населення в разі хімічної атаки:

Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.

Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.

Увімкнути ТВ, радіо для отримання вказівок або використовуйте перевірені

достовірні джерела інформації в соцмережах.

Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

Також, у разі евакуації під час хімічної атаки: