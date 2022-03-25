Можлива хімічна атака з боку російських військ: дії населення у разі хімічної атаки

Що робити у разі хімічної атаки пояснили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради
Російські окупаційні війська готують хімічні атаки в Україні - про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Телеканали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог психологічно обробляє населення рф та готує його до сприйняття факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення».
На позачергового саміту НАТО у Брюсселі обговорювалась реакції Альянсу в тому випадку, якщо Путін застосує хімічну або біологічну зброю проти громадян України.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради нагадує дії населення в разі хімічної атаки:
Також, у разі евакуації під час хімічної атаки: