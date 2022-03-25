Російські військові відмовляються їхати на війну, здаються у полон та переходять на бік України

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 67

З 648 військових бригади загинуло 645: до росіян починають доходити чутки про величезні втрати в Україні військ рф

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про низький морально-вольовий стан військ РФ. Росіяни відмовляються їхати до України через інформацію про величезні втрати.

Про це Арестович розповів у своєму відеозверненні 25 березня.

- Генеральний штаб і розвідувальне співтовариство України відмічає вкрай низький морально-вольовий стан російських військ, які на багатьох ділянках перейшли до оборони, а найголовніше - погані резерви. Вони погано збираються, тому що багато військовослужбовців просто відмовляються їхати у відрядження в Україну, — повідомив радник голови ОП.

За словами Арестовича, причин для відмови росіян воювати в Україні є декілька. Це, зокрема, і величезні втрати, які вони тут несуть і чутки, а можливо вже точні відомості, що досягли території Росії, про повністю розбиті бригади російських окупантів.

- Зокрема, батальйонно-тактична група «Двохсотий» (невдала назва) окремої мотострілкової бригади, яка брала участь у «спеціальній військовій операції» на території України понесла значних втрат — з 648 військовослужбовців, які були відправлені для ведення бойових дій, загинуло 645. Залишилося лише три, два з них поранені, — розповів Олексій Арестович.

Про те, що російські окупанти все частіше відмовляються воювати проти України, складають зброю та, навіть, переходять на український бік, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Військові рф починають розуміти, що влада Кремля відправила їх помирати на українські землі для досягнення злочинної мети. Росіяни масово здаються у полон, передають російську техніку ЗСУ, нищать власне озброєння.

Є випадки переходу російських військових на бік України. Окупанти, які перейшли на українську сторону звертаються до своїх співвітчизників із закликом наслідувати їх приклад, щоб припинити війну та захистити людей.

- 24 лютого я та моя рота зайшли на територію незалежної України, виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна. Я зрозумів, що ми прийшли з явно не добрими намірами та що нас з вами тут ніхто не чекав з квітами як визволителів. А навпаки, нас проклинали та називали фашистами... 27 лютого, за допомогою співробітників СБУ, я та моя рота перейшли на бік України з метою дійсно захистити народ від фашистів. У нас ще є можливість припинити звірства на території України, - розповів російський офіцер.

На його відео розміщений логотип Легіон «Свобода России». Можливо з тих російських військових, що перейшли на бік України, буде сформовано окремий підрозділ з такою назвою?

В окупованому Мелітополі 70 військовослужбовців рф відмовились воювати проти України.

Про це у Фейсбуці повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Укрінформ.

- Надійшла інформація про те, що 24 березня в підрозділі окупаційних військ рф, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь у бойових діях проти ЗСУ, - йдеться у дописі.