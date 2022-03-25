Російські військові відмовляються їхати на війну, здаються у полон та переходять на бік України

З 648 військових бригади загинуло 645: до росіян починають доходити чутки про величезні втрати в Україні військ рф
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про низький морально-вольовий стан військ РФ. Росіяни відмовляються їхати до України через інформацію про величезні втрати.
Про це Арестович розповів у своєму відеозверненні 25 березня.
За словами Арестовича, причин для відмови росіян воювати в Україні є декілька. Це, зокрема, і величезні втрати, які вони тут несуть і чутки, а можливо вже точні відомості, що досягли території Росії, про повністю розбиті бригади російських окупантів.
Про те, що російські окупанти все частіше відмовляються воювати проти України, складають зброю та, навіть, переходять на український бік, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Військові рф починають розуміти, що влада Кремля відправила їх помирати на українські землі для досягнення злочинної мети. Росіяни масово здаються у полон, передають російську техніку ЗСУ, нищать власне озброєння.
Є випадки переходу російських військових на бік України. Окупанти, які перейшли на українську сторону звертаються до своїх співвітчизників із закликом наслідувати їх приклад, щоб припинити війну та захистити людей.
На його відео розміщений логотип Легіон «Свобода России». Можливо з тих російських військових, що перейшли на бік України, буде сформовано окремий підрозділ з такою назвою?
В окупованому Мелітополі 70 військовослужбовців рф відмовились воювати проти України.
Про це у Фейсбуці повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Укрінформ.