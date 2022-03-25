Звіт про бюджет-2021 у Кременчуці: більше половини доходів з’їли на зарплатах

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 185

У цілому місто недоотримало 125,75 мільйона доходів – але не все так погано, виконання бюджету склало 94,5%

25 березня сесія Кременчуцької міської ради розглянула звіт про виконання бюджету Кременчука за 2021 рік.

Цифри:

Загальний фонд: по доходах (разом із трансфертами – тобто грошима держбюджет) - 2 млрд 161 млн грн , по видатках - 2 млрд 5 млн грн ;

, по видатках - ; Спеціальний фонд (кошти цільового призначення, у тому числі бюджет розвитку, за рахунок якого ведеться будівництво, купується обладнання тощо): по доходах – 248,2 млн грн , по видатках - З9З,3 млн грн . Різниця видатків (тобто витрат) спецфонду пояснюється тим, що до нього передавали залишки грошей за 2020 рік.

, по видатках - . Різниця видатків (тобто витрат) спецфонду пояснюється тим, що до нього передавали залишки грошей за 2020 рік. 133,13 млн грн – сплачено в Держбюджет.

1 млрд 792 млн грн склали власні доходи м іста, порівняно з 2020 роком зростання на 14,4%

Однак порівняно з планом на 2021 рік місто має «дірку» в бюджеті – на кінець року недоотримало 125,75 млн грн, із них 123,08 млн грн –власних надходжень.

Основними джерелами доходу загального фонду місцевого бюджету є чотири податки, питома вага яких складає 96,9%:

- ПДФО(податок на доходи фізичних осіб) – 66,4%;

- Єдиний податок – 11,6%;

- Податок на майно в частині земельного податку – 10,6%;

- Акциз – 8,3%.

Недовиконання по ПДФО – 155 млн грн, саме це й стало причиною «дірки» в міському бюджеті.

«Зниження економічної активності та призупинення діяльності суб'єктів господарювання у зв'язку із карантинними заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID[1]19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, значно вплинули на рівень заробітної плати, але питання легалізації трудових відносин залишається актуальним», - йдеться у Пояснювальній записці щодо недоотримання ПДФО.

Частково «дірка» в бюджеті-2021 компенсувалася іншими податками:

плюс 18,2 млн грн по єдиному податку (тобто рятівними стали податки підприємців);

плюс по податку на нерухоме майно – майже мільйон.

Зарплата бюджетників з нарахуваннями – склала 1 млрд 142,6 тис грн – тобто більше половини минулорічних доходів Креманчук «з’їв» на зарплатах.