Жахіття окупантів: у легендарній Чорнобаївці знищили чергового командувача російської армії

Українська війська знищили командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу російської федерації генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева.
Таку інформацію підтвердив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу.
Олексій Арестович зазначив, що передовий командний пункт 7-ої десантно-штурмової дивізії рф також знаходиться на аеродромі Чорнобаївка.
Як повідомлялося, 24 березня Збройні сили України вдесяте атакували сили загарбників, зосереджені у Чорнобаївці на Херсонщині.