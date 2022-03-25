Жахіття окупантів: у легендарній Чорнобаївці знищили чергового командувача російської армії

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Це вже сьомий загиблий російський генерал та другий командувач армії, якого знищили у Чорнобаївці

Українська війська знищили командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу російської федерації генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева.

Таку інформацію підтвердив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу.

- Протягом доби наші війська, як ми попередньо повідомляли, зараз можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округи рф генерал-лейтенанта Якова Владіміровіча Рєзанцева. І це відбулося, ви будете сміятися, на аеродромі Чорнобаївка, – зазначив він.

Олексій Арестович зазначив, що передовий командний пункт 7-ої десантно-штурмової дивізії рф також знаходиться на аеродромі Чорнобаївка.

Як повідомлялося, 24 березня Збройні сили України вдесяте атакували сили загарбників, зосереджені у Чорнобаївці на Херсонщині.