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Відомий американський гурт Bon Jovi виклав відео, як українці вантажать пісок та співають

Сьогодні, 00:31 Переглядів: 58

 

Українську націю не здолати

Рок-гурт Bon Jovi на своїй офіційній сторінці у Facebook опублікував відео, на якому одесити на узбережжі збирають пісок у мішки для укріплення міських об'єктів під їхню пісню It’s my life.

Крім того, музиканти підтримали Україну.

- Це ті, хто стоїть на своєму. Слава Україні!, - додали у дописі вони.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Одеса музика війна
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