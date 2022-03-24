Відомий американський гурт Bon Jovi виклав відео, як українці вантажать пісок та співають

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Рок-гурт Bon Jovi на своїй офіційній сторінці у Facebook опублікував відео, на якому одесити на узбережжі збирають пісок у мішки для укріплення міських об'єктів під їхню пісню It’s my life.

Крім того, музиканти підтримали Україну.

- Це ті, хто стоїть на своєму. Слава Україні!, - додали у дописі вони.