Зеленський закликав росіян їхати з рф

Президент Володимир Зеленський закликає росіян виїжджати з рф, щоби не віддавати свої податки на війну з Україною. Про це він повідомив у відеозверненні.

- Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли в нас це вийде – це буде неодмінно – ви будете впевнені щонайменше в одному: ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю, на нашу територію. Тому ви, громадяни росії, теж зацікавлені у мирі.

Врятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І, якщо можете залишити росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це.

Хіба це не безглуздо? Ваша держава збирає з вас податки, щоб зробити вас біднішими. Щоб ізолювати вас від світу. Щоб вас було легко контролювати. І простіше відправляти на війну помирати, - сказав Володимир Зеленський.