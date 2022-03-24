У Горішніх Плавнях попрощалися з військовим Денисом Свиридовим

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22 березня у Горішніх Плавнях попрощалися із Денисом Свиридовим, який 14 березня отримав поранення не сумісне з життям під час бойових дій. Про це повідомляє видання Горішні Плавні Онлайн.

Провести Героя в останню путь прийшли міський голова Дмитро Биков та його заступники, представники міської адміністрації, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, колеги з Полтавського ГЗК цеху виробництва окатків, де працював Денис Свиридов, та його друзі. Спогадами про загиблого Героя поділилися міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков, а також директорка з управління персоналом та побуту ПрАТ «Полтавський ГЗК» Ганна Адом.

Поховали Дениса Свиридова на Алеї Героїв міського кладовища. На честь, шану і пам’ять про мужнього воїна пролунали залпи зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що Денис Вікторович народився 5 січня 1972 року в Алчевську Луганської області. Закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут, де здобув кваліфікацію інженера-електрика. Переїхав до Горішніх Плавнів. У 2015-2018 роках брав участь у російсько-українській війні.

Працював на ПрАТ «Полтавський ГЗК» у цеху виробництва окатків.

Мобілізований з першого дня війни 24 лютого 2022 року.