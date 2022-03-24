Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Воины света

У Горішніх Плавнях попрощалися з військовим Денисом Свиридовим

Сьогодні, 00:06 Переглядів: 168

 

Вічна пам'ять Герою!

22 березня у Горішніх Плавнях попрощалися із Денисом Свиридовим, який 14 березня отримав поранення не сумісне з життям під час бойових дій. Про це повідомляє видання Горішні Плавні Онлайн. 

Вчора загинув боєць з Горішніх Плавнів Денис Свиридов

Провести Героя в останню путь прийшли міський голова Дмитро Биков та його заступники, представники міської адміністрації, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, колеги з Полтавського ГЗК цеху виробництва окатків, де працював Денис Свиридов, та його друзі. Спогадами про загиблого Героя поділилися міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков, а також директорка з управління персоналом та побуту ПрАТ «Полтавський ГЗК» Ганна Адом.

Поховали Дениса Свиридова на Алеї Героїв міського кладовища. На честь, шану і пам’ять про мужнього воїна пролунали залпи зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що Денис Вікторович народився 5 січня 1972 року в Алчевську Луганської області. Закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут, де здобув кваліфікацію інженера-електрика. Переїхав до Горішніх Плавнів. У 2015-2018 роках брав участь у російсько-українській війні.

Працював на ПрАТ «Полтавський ГЗК» у цеху виробництва окатків.

Мобілізований з першого дня війни 24 лютого 2022 року.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: воины света Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх