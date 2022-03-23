Через війну 44% українців довелось тимчасово розлучитись з сім'єю

Сьогодні, 21:41 Переглядів: 1

Більше половини українців зараз не працюють

44% українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю. Такі дані оприлюднила соціологічною групою «Рейтинг» в рамках проекту «Україна в умовах війни» 23 березня.

Найбільше таких родин - на сході (54%), найменше – на заході (39%). Серед молоді таких 50% – це за віком найбільший показник.

Крім того, за даними соціологічного опитування, серед українців, які мали роботу до війни, 53% сьогодні не працюють. 22% працюють у звичному режимі, 21% – віддалено або частково, лише 2% – знайшли собі нову роботу.

Нагадаємо, через військову агресію росії понад 3,3 мільйона українців залишити Україну. Найбільше біженців з України прибуло до Польщі - понад 2 млн осіб. До Молдови - понад 518 тис., до Румунії - понад 359 тис., до Угорщини - майже 300 тис., до Словаччини - понад 240 тис. українців.