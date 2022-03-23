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Надзвичайні новини

У Чернігові ворог  влучив в аміакопровід, стався витік

Сьогодні, 22:08 Переглядів: 708

 За попередньою інформацією, жертв немає, проте обстріли тривають.

23 березня російські окупаційні війська обстріляли в Чернігові одне з харчових підприємств. Снаряд потрапив у машинну залу й пошкодив магістральний аміакопровід. Про це повідомили на  сторінці Чернігівської обласної військової адміністрації у Фейсбук.

 

"Станом на 20.10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру. Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми. Подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок обстрілів немає. Однак обстріли міста тривають, тому подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

Нагадаємо, 21 березня  витік аміаку стався на хімічному підприємстві «Сумихімпром».

 

Правила поведінки населення в умовах викиду/виливу аміаку:

 

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, нижніх поверхах; 

у помешканні чи укритті слід загерметизувати  вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо відчуваєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: аміак Чернігів
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