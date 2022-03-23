Будівлі санаторію для дітей перейшли на баланс Кременчука

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Вчора, 22 березня, у Кременчуці відбулася позачергова сесія Кременчуцької міської ради. Депутати безоплатно прийняли до комунальної власності громади нерухоме та рухоме майно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавщини.

Майно обліковується на балансі відділення комунального підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» та розташоване на вул. Івана Приходька, буд. 110.

Згідно з рішенням, депутати визначили персональний склад комісії з безоплатного прийняття майна. Адже воно має бути затверджено розпорядженням міського голови.

Зауважимо, що департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації вважає, що санаторій не може працювати через невідповідність вимогам інклюзивності будівель і споруд, низькою кількістю реабілітованих пацієнтів та гострим дефіцитом фінансування всього закладу.