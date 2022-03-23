Підпали не припиняються - у громадах Кременчуцького району вводять додаткові обмеження

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Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій та випадків мародерства. Диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, а ворожих військ на кордонах Полтавської області немає.

Втім, підпали сухої трави та очерету у районі не припиняються. За вчорашній день було зафіксовано 10 таких випадків. Більшість у Семенівській територіальній громаді. Саме через це наказом начальника районної військової адміністрації вводяться додаткові обмеження - цілодобова комендантська година на окремих територіях Семенівської СТГ та інших громад.

- Буде заборонено пересування та перебування людей вздовж річки Сула поблизу Бугаївки, Липового та деяких інших районів. За винятком тих людей, що проводять сільськогосподарчі роботи, - пояснив Олег Лєднік.

Як ми повідомляли раніше, вже введена цілодобова комендантська година на окремих територіях Оболонської територіальної громади.

Знаходження на цих територіях без спеціальних перепусток до кінця дії воєнного стану заборонено. Порушники будуть затримуватися.

До речі, учора були затримані дві особи, які займалися підпалами. Ними наразі займаються правоохоронні органи. Якщо не буде доведено, що вони робили це з міркувань допомоги ворогу, то покарання обмежиться великим штрафом та громадськими роботами.

- Вчергове звертаюсь до усіх мешканців Кременчуцького району – не підпалюйте суху рослинність. Якщо стали свідком таких підпалів – негайно повідомляйте поліцію, - наголосив Олег Лєднік.

За його словами, підпали не тільки створюють небезпеку для людей, шкодять природі та довкіллю, а й відволікають сили та ресурси ДСНС на їх гасіння. А крім того, викликають паніку та непокоєння у жителів громад. Він наголосив, що серед додаткових заходів для недопущення підпалів може бути прийнято рішення щодо заборони продажу пива та слабоалкогольних напоїв на території тих громад, де відбуваються підпали сухої рослинності.

Нагадаємо, що 13 квітня 2020 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу».

Його нормами передбачається удосконалення порядку притягнення осіб до відповідальності за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Законом внесенні зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими визначено такі види відповідальності.

За забруднення або інша зміну природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я людей або для довкілля речовинами накладається штраф від 30600 грн до 61200 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом встановлено санкції у вигляді штрафів від 91800 грн до 153000 грн або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Посилена також адміністративна відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. Зокрема, за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю на узбіччі автомобільних доріг і залізниць, у парках, тощо тягнуть за собою накладення штрафу:

на громадян – від 3060 грн до 6120 грн ;

– ; на посадових осіб – від 15300 грн до 21420 грн.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу:

на громадян – від 6120 грн до 12240 грн;

на посадових осіб – від 21420 грн до 30600 грн.

Не будьте байдужими, бережіть себе та природу, не порушуйте законодавство, а в разі виявлення випадків незаконного спалювання сухостою і, як наслідок, посягання на ваше право на безпечне довкілля, звертайтесь в поліцію за номером «102».