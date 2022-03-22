Збираємо допомогу хворим, серед яких діти, у Балаклію Харківської області

Сьогодні, 20:12 Переглядів: 239

Збираємо як продукти харчування, так і медикаменти

До нашої редакції звернувся пан Юрій, який допомагав мешканцям Балаклії Харківської області. Про це дізналися росіяни, й чоловік зазнав переслідувань з боку окупантів, тому був змушений вивезти родину до Кременчука.

Юрій сам перевозить гуманітарну допомогу для лікарні в Балаклію. Там знаходиться 340 хворих, з них 70 діточок. Наразі для людей збираємо допомггу: засоби гігієни, дитяче харчування, памперси, жіночі засоби гігєни, знеболюючі засоби, а головне - продукти харчування.

Місця збору допомоги: