Збираємо допомогу хворим, серед яких діти, у Балаклію Харківської області

До нашої редакції звернувся пан Юрій, який допомагав мешканцям Балаклії Харківської області. Про це дізналися росіяни, й чоловік зазнав переслідувань з боку окупантів, тому був змушений вивезти родину до Кременчука.
Юрій сам перевозить гуманітарну допомогу для лікарні в Балаклію. Там знаходиться 340 хворих, з них 70 діточок. Наразі для людей збираємо допомггу: засоби гігієни, дитяче харчування, памперси, жіночі засоби гігєни, знеболюючі засоби, а головне - продукти харчування.
Місця збору допомоги: