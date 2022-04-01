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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У «Дію» подали більше 25 000 заявок про компенсацію житла

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 67

 

Скоро заявку можна буде залишити у ЦНАПі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі у «Дію» подали більше 25 000 заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість українців.

- У державному сервісі «Дія» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість наших громадян. Держава поверне нашим людям усе, що зруйнували окупанти – будинки, квартири тощо.

За кілька днів подано вже 25 491 заяву. Кількість мешканців у цих будинках і цих квартирах, які були зруйновані, за нашими підрахунками – 63 471 людина, але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше, - заявив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський закликав людей розповідати всім, кому це потрібно, про таку державну програму. Він повідомив, що скоро можливість подавати заяви з'явиться у ЦНАПах.

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Автор: Альона Душенко
Теги: житло Дія
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