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Через брак резервістів росія мобілізує до свого війська боржників, аліментників та злочинців

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 0

 

Наслідки введення проти рф санкцій невдовзі значно збільшать кількість боржників та злочинців – резерву російської армії

Через брак резервів у росії мобілізують до армії боржників та аліментників.

Боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією рф.

Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

- Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої «мобілізації».  Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей, – йдеться у повідомленні.

Кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій. 

Відповідно боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ.

Зокрема, такі пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в П’ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Також продовжується «рекрутинг» осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти мобілізація боржники розвідка
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