Через брак резервістів росія мобілізує до свого війська боржників, аліментників та злочинців

Наслідки введення проти рф санкцій невдовзі значно збільшать кількість боржників та злочинців – резерву російської армії
Через брак резервів у росії мобілізують до армії боржників та аліментників.
Боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією рф.
Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.
Кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.
Відповідно боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ.
Зокрема, такі пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в П’ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.
Також продовжується «рекрутинг» осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні.