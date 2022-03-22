Російський солдат здав українським бійцям танк за винагороду, після війни отримає $10 тисяч

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 758

Додому повернутись він не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати

Російський солдат здав українським бійцям танк за винагороду. Як це відбувалось, розповів у фейсбуці радник голови МВС Віктор Андрусів.

Вже кілька тижнів в Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони регулярно надсилали смс, як здатись в полон і здати техніку.

Кілька днів тому українським воїнам зателефонував «Міша», інформацію про нього передали до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Йому визначили місце, куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.

Що з Мішою? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем, - написав Віктор Андрусів.