У Херсоні люди знову вийшли на мітинг проти загарбників, окупанти розпилили сльозогінний газ

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 406

Акції протесту проти загарбників у Херсоні та інших окупованих містах тривають вже третій тиждень поспіль

Сьогодні херсонці знову вийшли на акцію протесту проти російської окупації

Про це повідомляє «Суспільне. Херсон».

Мешканці міста зібралися у центрі Херсона з українськими прапорами та співали національний гімн. Проте як і вчора загарбники вирішили застосувати проти людей сльозогінний газ.

На відео з місця події видно, як окупанти кидають у бік мітингувальників гранати з газом. Люди одягають маски, щоб якось захиститись та неспішно полишають площу.

Видання вказує, що коли дим розвіявся, частина мітингувальників повернулася на площу.

Як повідомляє херсонське видання «Мост», мітингувальники знайшли боєприпаси, якими росіяни стріляли по мирному мітингу. А також побачили сліди влучання на стінах кінотеатру.

Нагадаємо, вчора під час мітингу протесту у Херсоні окупанти відкрили стрілянину та поранили одного з мітингувальників. Акції протесту проти окупації у Херсоні, Бердянську, Новій Каховці, Мелітополі та інших окупованих містах тривають вже третій тиждень поспіль.