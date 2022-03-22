На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми

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Станом на ранок 22 березня через збройну агресію рф в Україні загинуло 117 дітей

На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.

21 березня окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя. Чотири дитини доставлені до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в с. Каменському. Двоє дітей в тяжкому стані.

Також внаслідок обстрілу с. Костянтинівка Миколаївської області на території СТ «Південний Буг» зруйновано будинки, під їх завалами знайшли обгорілі тіла 3 людей, серед яких 7-річна дитина.

Станом на ранок 22 березня через збройну агресію рф в Україні загинуло 117 дітей, більше 155 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській - 58, Харківській - 40, Чернігівській - 31, Донецькій - 30, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях.