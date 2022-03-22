Очільник Полтавської ОВА закликав не панікувати із приводу можливого наступу окупантів на Полтаву

Про це Дмитро Лунін сьогодні заявив у відеозверненні на своєму телеграм-каналі.
Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін назвав чутками раніше оприлюднену інформацію про вірогідну підготовку наступу ворога на Полтаву.
За його словами, вчора весь день тривали бої біля Тростянця на Сумщині.
Нагадаємо, що ці так звані «чутки» щодо наступу на Полтаву виникли через оперативну інформацію Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00 19-го березня 2022 року. У ній, зокрема, йдеться про те що:
Варто зазначити, що за минулі з того часу три дні, ворог не зумів аніскільки просунутися у напрямку Полтави. А щодо його «намагань» здійснити «підготовку до наступальних дій» - так російська армія намагалася захопити Україну за три дні і пройти парадом по Хрещатику. Але за неповний місяць втратила майже половину своїх сил вторгнення, понад 15 тисяч вбитих, серед яких 6 генералів, та купа російської бойової техніки перетворилася на металобрухт. Наразі путін підтягує останні резерви та відчайдушно шукає допомогу по всьому світу, адже російська армія втратила наступальний потенціал.