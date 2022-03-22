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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

Очільник Полтавської ОВА закликав не панікувати із приводу можливого наступу окупантів на Полтаву

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 1 201

 

Про це Дмитро Лунін сьогодні заявив у відеозверненні на своєму телеграм-каналі.

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін назвав чутками раніше оприлюднену інформацію про вірогідну підготовку наступу ворога на Полтаву.

- Ті чутки, які були останні дні, ніби ворог завтра піде на Полтаву - я вас прошу не піддаватися паніці й всім тримати стрій, кожному займатися своєю справою. Все буде Україна, тримаймо стрій та переможемо, - зазначив Лунін.

За його словами, вчора весь день тривали бої біля Тростянця на Сумщині.

- Наші збройні сили били ворога. І правоохоронці, і територіальна оборона і передусім ЗСУ дають гідну відсіч ворогу по всій країні, - підкреслив голова ОВА.

Нагадаємо, що ці так звані «чутки» щодо наступу на Полтаву виникли через оперативну інформацію Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00 19-го березня 2022 року. У ній, зокрема, йдеться про те що:

У напрямку на Суми та Охтирку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії противника активних наступальних дій не ведуть, зосереджують зусилля на блокуванні міста Суми. Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил - на Прилуки та Київ.

Варто зазначити, що за минулі з того часу три дні, ворог не зумів аніскільки просунутися у напрямку Полтави. А щодо його «намагань» здійснити «підготовку до наступальних дій» - так російська армія намагалася захопити Україну за три дні і пройти парадом по Хрещатику. Але за неповний місяць втратила майже половину своїх сил вторгнення, понад 15 тисяч вбитих, серед яких 6 генералів, та купа російської бойової техніки перетворилася на металобрухт. Наразі путін підтягує останні резерви та відчайдушно шукає допомогу по всьому світу, адже російська армія втратила наступальний потенціал.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Полтава оперативна інформація Генштаб
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