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Кременчук, Культура

180 років тому народився видатний український композитор, піаніст і диригент Микола Лисенко

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 101

 

Твори основоположника української класичної музики сьогодні актуальні, як ніколи – вони надихають на перемогу

22 березня виповнюється 180 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка – видатного українського композитора, піаніста, диригента, педагога, вченого-фольклориста, громадського діяча.

Твори основоположника української класичної музики, не втрачають своєї привабливості й сьогодні. Їх виконують у всьому світі. Адже вони - втілення духу українського народу. Саме він створив музику для відомого твору – «Молитва за Україну». Цей вірш на слова Олександра Кониського починається словами «Боже великий, єдиний, Нам Україну храни» і актуальний для нас, як ніколи.

Весь спектр багатогранної діяльності Миколи Віталійовича пронизаний любов’ю до України. Він міг працювати в інших країнах. Проте обрав шлях українського композитора і музиканта. Він знав іноземні мови, але свідомо обирав українську. Він був модним і харизматичним й, при цьому, відданим своїй культурі.

Сьогодні життєвий шлях відомого українця надихає нас на перемогу. Українська нація вже відбулася, попри все. А Україна обов'язково стане успішною, інноваційною, європейською державою!

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Автор: Віктор Крук
Теги: композитор культура Україна
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