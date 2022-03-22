Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі усі соціальні допомоги, субсидії та пільги виплачуються без затримок

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 166

 

Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій РВА розповів очільник районного управління соцзахисту населення

Начальник Кременчуцького районного управління соціального захисту населення Віктор Приходько заявив, що у березні всі соціальні виплати були зроблені своєчасно. Наразі ведуться нарахування, щоб і у квітні все виплатити до 5 числа.

У березні соціальні допомоги отримали 6,5 тисяч мешканців району, житлові субсидії – близько 12 тисяч і грошові компенсації пільговим категоріям громадян – понад 5,5 тисяч. Це цифри по 10 територіальним громадам, без врахування Кременчуцької та Горішнєплавніських ОТГ.

- Наразі ми готуємось до масової видачі довідок внутрішньо переміщеним особам. Такі довідки будуть видавати як у головному офісі у Кременчуці (ред. - на території районної лікарні), так і в наших територіальних відділеннях у Глобиному, Козельщині та Семенівці, - пояснив Віктор Приходько.

Він назвав телефон «гарячої лінії» управління – 72-45-86.

За його словами, управління соцзахисту працює у штатному режимі, з 55 посадовців наразі працює 51 людина, жодних складнощів у роботі немає.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна соцвиплати субсидії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх