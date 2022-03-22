У Кременчуцькому районі усі соціальні допомоги, субсидії та пільги виплачуються без затримок

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 166

Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій РВА розповів очільник районного управління соцзахисту населення

Начальник Кременчуцького районного управління соціального захисту населення Віктор Приходько заявив, що у березні всі соціальні виплати були зроблені своєчасно. Наразі ведуться нарахування, щоб і у квітні все виплатити до 5 числа.

У березні соціальні допомоги отримали 6,5 тисяч мешканців району, житлові субсидії – близько 12 тисяч і грошові компенсації пільговим категоріям громадян – понад 5,5 тисяч. Це цифри по 10 територіальним громадам, без врахування Кременчуцької та Горішнєплавніських ОТГ.

- Наразі ми готуємось до масової видачі довідок внутрішньо переміщеним особам. Такі довідки будуть видавати як у головному офісі у Кременчуці (ред. - на території районної лікарні), так і в наших територіальних відділеннях у Глобиному, Козельщині та Семенівці, - пояснив Віктор Приходько.

Він назвав телефон «гарячої лінії» управління – 72-45-86.

За його словами, управління соцзахисту працює у штатному режимі, з 55 посадовців наразі працює 51 людина, жодних складнощів у роботі немає.