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НБУ підвищив ліміт зняття готівки з валютних рахунків втричі

Сьогодні, 02:35 Переглядів: 0

 

Вносять низку змін до регулювання обігу валюти

Національний банк підвищив ліміт на зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном до 100 000 гривень в еквіваленті. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Так, з 21 березня регулятор вносить низку змін до регулювання обігу валюти. А саме:

  • Денний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті зросте з 30 тисяч грн до 100 тисяч грн в еквіваленті. Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках;
  • За кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тисяч грн на місяць, аби запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах. Денний ліміт у 100 тисяч грн на зняття коштів в Україні з гривневих рахунків лишається чинним.

НБУ нагадує, що зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків за товари та послуги, вони здійснюються без обмежень.

Також регулятор дозволив без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, чим розширив перелік виключень з заборони на транскордонні операції.

Низка змін стосується обмеження операцій quasi-cash та P2P-переказів. Так, НБУ обмежив до ліміту у 100 000 грн на місяць перекази коштів на рахунки за кордоном між фізичними особами для запобігання виведенню капіталу за кордон.

З цією ж метою до 100 000 грн обмежено операції із використанням платіжних карток для придбання активів, які конвертуються на грошові кошти та належать до операцій quasi-cash. Наприклад, купити криптовалюти на понад 100 000 грн українською карткою не вдасться. 

Також до quasi-cash операцій належить: поповнення електронних гаманців (зокрема, Paypal), брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

Регулятор своїм рішенням також дозволив переказувати валюту за кордон переказів за кордон для виконанням зобов’язань за державною гарантією та дозволив купувати іноземну валюту на умовах «форвард» за договорами, що були укладені до 23 лютого (включно) з дотриманням визначених умов.

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Автор: Альона Душенко
Теги: НБУ гроші
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