Замах на президента: в Ужгороді затримали російську ДРГ і агента ФСБ

Сьогодні, 03:03 Переглядів: 472

ФСБшник формував диверсійну групу чисельністю до 25 осіб, їх озброєння та оснащення транспортом

В Ужгороді співробітники військової контррозвідки затримали російську ДРГ на чолі з агентом ФСБ Російської Федерації. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у Telegram.

За його даними, диверсійна група планувала здійснити замах на Президента України та провести диверсії у Києві й інших регіонах України.

Організатор ДРГ є агентом ФСБ. Його затримали «на гарячому» у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) під час контрольованої закупівлі зброї.

Чоловік формував диверсійну групу чисельністю до 25 осіб, їх озброєння та оснащення транспортом.

- Планувалось, під виглядом підрозділу ТрО, їх висунення до Києва та проведення злочинних дій в урядовому кварталі, - зазначив журналіст.