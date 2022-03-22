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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Замах на президента: в Ужгороді затримали російську ДРГ і агента ФСБ

Сьогодні, 03:03 Переглядів: 472

 

ФСБшник формував диверсійну групу чисельністю до 25 осіб, їх озброєння та оснащення транспортом

В Ужгороді співробітники військової контррозвідки затримали російську ДРГ на чолі з агентом ФСБ Російської Федерації. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у Telegram.

За його даними, диверсійна група планувала здійснити замах на Президента України та провести диверсії у Києві й інших регіонах України. 

 

Організатор ДРГ є агентом ФСБ. Його затримали «на гарячому» у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) під час контрольованої закупівлі зброї.

Чоловік формував диверсійну групу чисельністю до 25 осіб, їх озброєння та оснащення транспортом.

- Планувалось, під виглядом підрозділу ТрО, їх висунення до Києва та проведення злочинних дій в урядовому кварталі, - зазначив журналіст.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДРГ війна
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