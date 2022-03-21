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Лободу, Лорак, Кіркорова та інших хочуть позбавити звання народних та заслужених артистів України

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 174

 Зі зверненням до президента Зеленського звернувся комітет гуманітарної та інформаційної політики.

Комітет гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента  Володимира Зеленського з проханням позбавлення почесних звань «народний артист України» та «заслужений артист України» низки відомих артистів. Про це повідомила народний депутат Євгенія Кравчук («Слуга Народу») та заступник голови вказанго комітету.


Так, позбавити державних нагород просять Миколу Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Кароліни Куєк (Ані Лорак), Світлани Лободи, Таїсії Повалій.

«У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно», – заявила Кравчук.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Львівський портал
Теги: народний артист
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