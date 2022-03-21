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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Світломаскування – це обов’язковий захід, який в умовах війни допоможе зберегти життя

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 476

 

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов закликає підприємців, керівників підприємств, установ та організацій, а також населення області бути непомітними для ворога, - передає відділ комунікації управління поліції

Для цього потрібно під час комендантської години вимикати освітлення територій, будівель, споруд та будинків, а також підсвічування рекламних вивісок, банерів та біл-бордів.

- Світло на вулиці та в будівлях допомагає ворогові вночі орієнтуватися на місцевості, коригувати вогонь та наносити авіаудари. Наш спільний обов’язок – зробити населені пункти непомітними для окупантів. Для цього потрібно забезпечити світломаскування. Світломаскування – це обов’язковий захід, який в умовах війни допоможе убезпечити наш дім від обстрілів та зберегти людські життя, - зауважив очільник обласного Главку поліції.

Що для цього потрібно зробити?

  • обов’язково вимикати вночі світло у квартирах та будинках, на підприємствах, в установах та організаціях;
  • «гасити» вуличне освітлення прилеглих до будинків та будівель територій;
  • вимикати підсвічування на конструкціях зовнішньої реклами (біл-борди, банери, сітілайти, вивіски);
  • щільно зашторювати вікна в оселях!
- Системи енергопостачання працюють без перебоїв! А значить у добре замаскованому приміщенні ви зможете безперешкодно користуватися електроприладами та іншими необхідними пристроями. Подбайте про власну безпеку та безпеку вашого населеного пункту! Ви маєте пам’ятати, що сумлінне ставлення до виконання заходів безпеки допомагає українській армії та правоохоронцям впевнено руйнувати ворожу тактику терору проти цивільного населення, – наголосив Євген Рогачов.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти поліція Полтавщини світло
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