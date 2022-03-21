Вимушеним переселенцям будуть виплачувати по 2000 гривень щомісячної допомоги

Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу.
Переселенцям, які через війну вимушено переїхали в більш безпечні регіони, виплатять по дві тисячі гривень щомісячної матеріальної допомоги. На кожну дитину вимушених переселенців будуть виплачувати по 3 тисячі грн.
Денис Шмигаль наголосив, що Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Відтак уряд цю програму реалізовує.