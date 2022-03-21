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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Вимушеним переселенцям будуть виплачувати по 2000 гривень щомісячної допомоги

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 136

 

Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу.

Переселенцям, які через війну вимушено переїхали в більш безпечні регіони, виплатять по дві тисячі гривень щомісячної матеріальної допомоги. На кожну дитину вимушених переселенців будуть виплачувати по 3 тисячі грн.

- Мільйони українців були змушені покинути свої домівки, мільйони втратили житло. Це та реальність, яку вже бачить цивілізований світ.
Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Просто, через Дію, на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій, — заявив Шмигаль.

Денис Шмигаль наголосив, що Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Відтак уряд цю програму реалізовує.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна переселенці допомога гроші програма
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