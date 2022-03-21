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Бізнес/Робота, Робота в Кременчуці

ФОПи знову можуть сплачувати податки через “Дію”

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 188

 Відновлено  роботу комплексу реєстрів щодо податкових послуг.

Фізичним особам - підприємцям знову доступна послуга сплати податків у застосунку "Дія", повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, дотичних до податкових послуг.Тож  ФОПи 1-3 груп без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування тепер знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку "Дія".

Щоб сплатити податки ФОП через "Дію", у застосунку слід спочатку натиснути "Послуги", потім - "Податки ФОП". Далі необхідно вибрати "Сплата податків та зборів". Наступний крок - обрати податок та період, за який здійснюється оплата, і натиснути "Сплатити".

Нагадаємо, від початку російського вторгнення в Україну служби нацбезпеки відключили всі держреєстри, щоб захистити дані українців.


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: ФОП Дія. Бізнес
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