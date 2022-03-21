У гуманітарній допомозі можуть бути ворожі трекери, тож треба бути пильними

Начальник Кременчуцької районної воєнної адміністрації Олег Лєднік пояснив, що РВА допомагає у транспортуванні гуманітарної допомоги, її розмитненні, але не займається її контролем чи розподілом.
Але він закликав усіх бути уважними, адже у гуманітарній допомозі можуть бути ворожі трекери. За їх допомогою ворог може відслідковувати склади з гуманітарною допомогою та шляхи її руху.
На питання щодо компенсації за комунальні послуги тим, хто приймає у себе вимушених переселенців, він пояснив, що така компенсація буде надаватися, але за умови реєстрації вимушених переселенців.