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Кременчук, Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У гуманітарній допомозі можуть бути ворожі трекери, тож треба бути пильними

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 439

 

Про це на ранковому брифінгу заявив очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної воєнної адміністрації Олег Лєднік пояснив, що РВА допомагає у транспортуванні гуманітарної допомоги, її розмитненні, але не займається її контролем чи розподілом.

- Ми не втручаємося у роботу волонтерів чи благодійних фондів, не контролюємо їх, а лише всіляко їм допомагаємо, - пояснив Олег Лєднік.

Але він закликав усіх бути уважними, адже у гуманітарній допомозі можуть бути ворожі трекери. За їх допомогою ворог може відслідковувати склади з гуманітарною допомогою та шляхи її руху.

- Прошу, будьте пильними - переглядайте те, що отримуєте. У разі виявлення підозрілих предметів треба негайно звертатися до правоохоронних органів, - пояснив Олег Лєднік.

На питання щодо компенсації за комунальні послуги тим, хто приймає у себе вимушених переселенців, він пояснив, що така компенсація буде надаватися, але за умови реєстрації вимушених переселенців.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Кременчуцький район гуманітана допомога
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