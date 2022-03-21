Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Харківщині збили два безпілотники «Орлан»

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 573

 

Вже 15 000 російських солдатів полягли на українській землі

На Харківщині збили два безпілотники «Орлан». Про це повідомив волонтер Роман Донік.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03:

  • особового складу - близько 15000 осіб,
  • танків ‒ 498 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
  • артилерійських систем – 240 од,
  • РСЗВ - 80 од,
  • засоби ППО - 45 од,
  • літаків – 97 од,
  • гелікоптерів – 121 од,
  • автомобільної техніки - 969 од,
  • кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
  • спеціальна техніка - 13.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Ось, наприклад, російський ЗРК «Тор М1» не зміг доїхати, куди мав - якісь дірки на дорозі.

Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать... - йдеться у повідомленні Генштабу.
1
Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати російські окупанти війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх