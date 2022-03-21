На Харківщині збили два безпілотники «Орлан»

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 573

Вже 15 000 російських солдатів полягли на українській землі

На Харківщині збили два безпілотники «Орлан». Про це повідомив волонтер Роман Донік.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03:

особового складу - близько 15000 осіб,

танків ‒ 498 од,

бойових броньованих машин ‒ 1535 од,

артилерійських систем – 240 од,

РСЗВ - 80 од,

засоби ППО - 45 од,

літаків – 97 од,

гелікоптерів – 121 од,

автомобільної техніки - 969 од,

кораблі/катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.

спеціальна техніка - 13.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Ось, наприклад, російський ЗРК «Тор М1» не зміг доїхати, куди мав - якісь дірки на дорозі.

Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать... - йдеться у повідомленні Генштабу.