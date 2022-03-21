Вже 15 000 російських солдатів полягли на українській землі
На Харківщині збили два безпілотники «Орлан». Про це повідомив волонтер Роман Донік.
Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03:
- особового складу - близько 15000 осіб,
- танків ‒ 498 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
- артилерійських систем – 240 од,
- РСЗВ - 80 од,
- засоби ППО - 45 од,
- літаків – 97 од,
- гелікоптерів – 121 од,
- автомобільної техніки - 969 од,
- кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
- спеціальна техніка - 13.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Ось, наприклад, російський ЗРК «Тор М1» не зміг доїхати, куди мав - якісь дірки на дорозі.
Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать... - йдеться у повідомленні Генштабу.
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