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Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині спокійно, але були підпали сухої трави та у п’яного водія вилучили авто

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 188

 

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла відносно спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано.

Із правопорушень він назвав лише притягнення до адмінвідповідальності по ст. 130 КУАП водія, ще керував автотранспортом у нетверезому стані. Автівка вилучена та знаходиться на штрафмайданчику. Такі автомобілі під час дії воєнного стану передають на потреби ЗСУ.

Диверсійно-розвідувальних груп у районі не виявлено. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає.

Олег Лєднік звернувся до мешканців району з проханням не підпалювати суху траву та очерет. За його словами, лише за учорашню добу таких підпалів було близько десятка: біля Семенівки, Рокитного, Малої Кохнівки, Глобиного, Знам’янки та Горишніх Плавнів. Ці підпали не тільки створюють небезпеку для людей і шкодять природі та довкіллю, а й відволікають сили та ресурси ДСНС на їх гасіння. Найбільш небезпечні підпали були у Семенівському районі, де очерет горів поруч з торф’яними покладами.

- ДСНС дотепер гасять там пожежу. Якщо запалають торф’яні залежі, то буде дуже складно їх загасити. Я прошу усіх – не підпалюйте траву та очерет. Прошу керівників ОТГ та поліцію посилити патрулювання та відловлювати тих, хто підпалює. Покарання для них буде жорстке, - наголосив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Кременчуцький район підпалив ДСНС
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