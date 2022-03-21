Аварію на «Сумихімпром» ліквідовано, а окупанти поширюють фейки для прикриття своїх злочинів

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 199

Пресслужба ПАТ «Сумихімпром» повідомляє, що 21 березня 2022 року о 02.58 на підприємстві «Сумихімпром» відбулась надзвичайна ситуація. В результаті обстрілу заводу російськими військами був пошкоджений трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив. Внаслідок розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, при цьому відбувся незначний витік аміаку.

Наразі наслідки надзвичайної ситуації повність ліквідовані власними силами та силами ДСНС — трубопровід загерметизований, накладено спеціальний бандаж. Підрозділи ДСНС завершили роботи по осадженню аміачної хмари. Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Персонал підприємства та співробітник ДСНС проявили мужність та злагодженість під час ліквідації наслідків аварії — усі дії відбувались чітко з планом ліквідації аварійних ситуацій. Один зі співробітників підприємства дістав травму - йому надана оперативна медична допомога.

Працівниками ПАТ «Сумихімпром» розпочаті регламентні роботи з відновлення технологічного процесу. Підприємство було екстрено зупинено в перший день війни — 24 лютого 2022 року.

Показово те, що напередодні, 20 березня, рф розповсюдила через Раду Безпеки ООН безпідставні звинувачення на адресу України в нібито підготовці терористичних нападів на іноземні дипломатичні представництва у Львові, а також у планах застосувати хімічну зброю в м.Суми та с.Котляреве Миколаївської області, повідомляє Міністерство закордонних справ України на сторінці в фейсбук.