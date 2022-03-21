Аварію на «Сумихімпром» ліквідовано, а окупанти поширюють фейки для прикриття своїх злочинів

Пресслужба ПАТ «Сумихімпром» повідомляє, що 21 березня 2022 року о 02.58 на підприємстві «Сумихімпром» відбулась надзвичайна ситуація. В результаті обстрілу заводу російськими військами був пошкоджений трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив. Внаслідок розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, при цьому відбувся незначний витік аміаку.
Наразі наслідки надзвичайної ситуації повність ліквідовані власними силами та силами ДСНС — трубопровід загерметизований, накладено спеціальний бандаж. Підрозділи ДСНС завершили роботи по осадженню аміачної хмари. Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.
Персонал підприємства та співробітник ДСНС проявили мужність та злагодженість під час ліквідації наслідків аварії — усі дії відбувались чітко з планом ліквідації аварійних ситуацій. Один зі співробітників підприємства дістав травму - йому надана оперативна медична допомога.
Працівниками ПАТ «Сумихімпром» розпочаті регламентні роботи з відновлення технологічного процесу. Підприємство було екстрено зупинено в перший день війни — 24 лютого 2022 року.
Показово те, що напередодні, 20 березня, рф розповсюдила через Раду Безпеки ООН безпідставні звинувачення на адресу України в нібито підготовці терористичних нападів на іноземні дипломатичні представництва у Львові, а також у планах застосувати хімічну зброю в м.Суми та с.Котляреве Миколаївської області, повідомляє Міністерство закордонних справ України на сторінці в фейсбук.
- рф вкотре використовує міжнародні організації для поширення абсурдних звинувачень на адресу України, серед яких була дезінформація про нібито розробку «брудної» бомби або програми біологічної зброї.
Грубо порушуючи закони і звичаї війни (jus in bello), росія поширює неправдиві наративи задля створення інформаційного прикриття подальших злочинів рф на території України.
У цьому зв’язку МЗС України рішуче засуджує обстріл 21 березня російськими збройними силами території ПАТ «Сумихімпром».
Постійне представництво України при Організації із заборони хімічної зброї раніше нотифікувало технічний секретаріат ОЗХЗ про загрозу застосування хімічної зброї самою рф у вказаних в російському документі локаціях.
Україна завжди послідовно дотримувалася своїх зобов’язань в рамках міжнародного інструментарію з питань нерозповсюдження зброї масового знищення та висловлює рішучий протест проти використання Ради Безпеки ООН як майданчика для підготовки провокацій рф.
Закликаємо міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля протидії черговим агресивним діям злочинного кремлівського режиму, - йдеться у повідомленні МЗС України.