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«Уявіть, що на стадіоні в Москві 14 000 трупів»: Володимир Зеленський

Сьогодні, 01:29 Переглядів: 62

 

Основні тези президента з сьогоднішнього звернення

Президент Володимир Зеленський у сьогоднішньому звернені розповів про перезавантаження митниці, допомогу українцям, які залишилися без доівок, а також про перемовини з росією. 

Головні тези промови президента Володимира Зеленського:

  • Урядовці вже опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці, вантажі для нашої оборони і людей будуть завозитися на стільки легко, на скільки це дозволяють закони фізики. Ми прибираємо абсолютно всю бюрократію, папірці, ПДВ, митні платежі.
  • Доручив Кабміну розробити комплексну програму підтримки наших громадян, кого війна позбавила дому. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент — фінансовий. Державна підтримка усіх вимушено переміщених людей, державна підтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають. Другий компонент — житловий. Уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців вже зараз і організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни. Третій компонент  — підтримка родин, які розмістили у себе людей, що втекли від війни. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги.
  • Створено координаційний штаб, який регулюватиме усі питання, повʼязані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака пройшла нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну. 
  • Сьогодні в Україні працювали 7 гуманітарних коридорів: 6 у Сумській області та 1 на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалось вивезти понад 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вдалось евакуювати понад 180 тисяч людей, доставлено сотні тон найнеобхідніших продуктів. Але окупанти продовжують блокувати допомогу по більшості напрямків.
  • Змістовні переговори про мир і безпеку для України — це єдиний шанс для росії зменшити шкоду від власних помилок. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти Володимир Зеленський
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