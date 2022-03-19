«Уявіть, що на стадіоні в Москві 14 000 трупів»: Володимир Зеленський
Сьогодні, 01:29
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Основні тези президента з сьогоднішнього звернення
Президент Володимир Зеленський у сьогоднішньому звернені розповів про перезавантаження митниці, допомогу українцям, які залишилися без доівок, а також про перемовини з росією.
Головні тези промови президента Володимира Зеленського:
- Урядовці вже опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці, вантажі для нашої оборони і людей будуть завозитися на стільки легко, на скільки це дозволяють закони фізики. Ми прибираємо абсолютно всю бюрократію, папірці, ПДВ, митні платежі.
- Доручив Кабміну розробити комплексну програму підтримки наших громадян, кого війна позбавила дому. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент — фінансовий. Державна підтримка усіх вимушено переміщених людей, державна підтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають. Другий компонент — житловий. Уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців вже зараз і організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни. Третій компонент — підтримка родин, які розмістили у себе людей, що втекли від війни. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги.
- Створено координаційний штаб, який регулюватиме усі питання, повʼязані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака пройшла нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну.
- Сьогодні в Україні працювали 7 гуманітарних коридорів: 6 у Сумській області та 1 на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалось вивезти понад 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вдалось евакуювати понад 180 тисяч людей, доставлено сотні тон найнеобхідніших продуктів. Але окупанти продовжують блокувати допомогу по більшості напрямків.
- Змістовні переговори про мир і безпеку для України — це єдиний шанс для росії зменшити шкоду від власних помилок. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.
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