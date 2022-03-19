«Уявіть, що на стадіоні в Москві 14 000 трупів»: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у сьогоднішньому звернені розповів про перезавантаження митниці, допомогу українцям, які залишилися без доівок, а також про перемовини з росією.

Головні тези промови президента Володимира Зеленського:

Урядовці вже опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці, вантажі для нашої оборони і людей будуть завозитися на стільки легко, на скільки це дозволяють закони фізики. Ми прибираємо абсолютно всю бюрократію, папірці, ПДВ, митні платежі.

Доручив Кабміну розробити комплексну програму підтримки наших громадян, кого війна позбавила дому. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент — фінансовий. Державна підтримка усіх вимушено переміщених людей, державна підтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають. Другий компонент — житловий. Уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців вже зараз і організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни. Третій компонент — підтримка родин, які розмістили у себе людей, що втекли від війни. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги.

Створено координаційний штаб, який регулюватиме усі питання, повʼязані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака пройшла нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну.

Сьогодні в Україні працювали 7 гуманітарних коридорів: 6 у Сумській області та 1 на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалось вивезти понад 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вдалось евакуювати понад 180 тисяч людей, доставлено сотні тон найнеобхідніших продуктів. Але окупанти продовжують блокувати допомогу по більшості напрямків.