З 9 гуманітарних кордонів спрацювало - 7

Частина людей виїхала до Полтавщини
Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, як проходила сьогодні евакуація мирного населення. За словами Ірини Верещук, за вчорашній день, 18 березня, з 9 гуманітарних коридорів спрацювало - 7.
У Донецькій області з Маріуполя до Запоріжжя доїхало 4972 особи, з них 1124 дитини. З Харківської області через порушення режиму тиші зірвано роботу гумконвоїв у Балаклею та Ізюм.
З Сумської області евакуювали 4173 людини. За інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, перші автобуси з Сум вже на території Полтавщини.