З 9 гуманітарних кордонів спрацювало - 7

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Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, як проходила сьогодні евакуація мирного населення. За словами Ірини Верещук, за вчорашній день, 18 березня, з 9 гуманітарних коридорів спрацювало - 7.

У Донецькій області з Маріуполя до Запоріжжя доїхало 4972 особи, з них 1124 дитини. З Харківської області через порушення режиму тиші зірвано роботу гумконвоїв у Балаклею та Ізюм.

З Сумської області евакуювали 4173 людини. За інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, перші автобуси з Сум вже на території Полтавщини.

- Наші перші автобуси із Сум прибули до Лубен. Тут людей годуватимуть гарячою їжею та відправлятимуть у більш безпечні регіони України, - йдеться у повідомленні.