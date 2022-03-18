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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Кременчуцькому шпиталі ветеранів війни приймають пацієнтів та допомагають біженцям

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 183

 

Про це на брифінгу у Кременчуцькій РВА розповів директор медичного закладу Микола Литвиненко

Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни надає не тільки первинну медичну допомогу, а й вузкопрофільну – лікарі медичного закладу приймають та лікують хворих. Про це на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації розповів директор медичного закладу Микола Литвиненко.

За його словами у звичайному режимі працює паліативне відділення, де знаходяться хворі. В інші відділення хворих не приймають, а готуються до вирішення завдань, що обумовлені потребами воєнного часу.

- За час війни ми прийняли вже 646 вимушених переселенців. Більшість поїхали далі на захід, а дехто, у кого були проблеми зі здоров’ям, залишився на лікування, - пояснив Микола Литвиненко.

Він зазначив, що для надання оперативної допомоги за межами медичного закладу тим, хто евакуюється, у шпиталі створена спеціальна мобільна бригада у складі лікаря, медсестри, психолога та водія.

Хоч шпиталь є медичним закладом терапевтичного типу, але у ньому все готове для того, щоб робити хірургічні операції – проведена допідготовка лікарів, проведене обладнання відповідних приміщень. На час війни створено ортопедично-травматичне відділення. Усього у госпіталі є 110 ліжкомісць.

- У нас обладнано бомбосховище за всіма правилами – там є запас води, продуктів та медикаментів, - зауважив Микола Литвиненко.

Він також розповів про щоденні курси домедичної підготовки, які проводяться у шпиталі.

Щодня навчаємо по 2-3 групи протягом 1,5 годин. Інколи виїжджаємо для цього на підприємства міста. Бажаючі пройти такі курси можуть записатися на рецепшені, - пояснив директор шпиталю.

Він розповів про налагоджену систему отримання гуманітарної допомоги, яку наразі шпиталю надсилають з Італії, Німеччині, Польщі та Литви.

- Везуть через Польщу. У нас там є склад. Перевозимо через кордон, а далі відправляємо «Укрпоштою» - у нас домовленість про безкоштовну відправку. Присилають медикаменти, перев’язочний матеріал, памперси, продукти харчування, - пояснив Микола Литвиненко та додав, що шпиталь наразі повністю забезпечений продуктами харчування.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти шпиталі Кременчук
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