У Кременчуцькому шпиталі ветеранів війни приймають пацієнтів та допомагають біженцям

Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни надає не тільки первинну медичну допомогу, а й вузкопрофільну – лікарі медичного закладу приймають та лікують хворих. Про це на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації розповів директор медичного закладу Микола Литвиненко.
За його словами у звичайному режимі працює паліативне відділення, де знаходяться хворі. В інші відділення хворих не приймають, а готуються до вирішення завдань, що обумовлені потребами воєнного часу.
Він зазначив, що для надання оперативної допомоги за межами медичного закладу тим, хто евакуюється, у шпиталі створена спеціальна мобільна бригада у складі лікаря, медсестри, психолога та водія.
Хоч шпиталь є медичним закладом терапевтичного типу, але у ньому все готове для того, щоб робити хірургічні операції – проведена допідготовка лікарів, проведене обладнання відповідних приміщень. На час війни створено ортопедично-травматичне відділення. Усього у госпіталі є 110 ліжкомісць.
- У нас обладнано бомбосховище за всіма правилами – там є запас води, продуктів та медикаментів, - зауважив Микола Литвиненко.
Він також розповів про щоденні курси домедичної підготовки, які проводяться у шпиталі.
Щодня навчаємо по 2-3 групи протягом 1,5 годин. Інколи виїжджаємо для цього на підприємства міста. Бажаючі пройти такі курси можуть записатися на рецепшені, - пояснив директор шпиталю.
Він розповів про налагоджену систему отримання гуманітарної допомоги, яку наразі шпиталю надсилають з Італії, Німеччині, Польщі та Литви.