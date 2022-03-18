Будівництво мосту у Кременчуці продовжиться після Перемоги над ворогом

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 441

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, на сьогоднішній день будівництво мосту в Кременчуці зупинено. Всі працівники, громадяни Турції, виїхали з України. Залишилася лише будівельна техніка та 4 кораблі, задіяні на будівництві. Техніка, кораблі та усе майно знаходяться на місцевому відповідальному зберіганні під надійною охороною. Продовження робіт можливе лише після Перемоги.

Дмитро Лунін також заявив, що до 15% населення Полтавщини за час війни виїхало за її межі. Цю цифру він назвав, відповідаючи на запитання щодо необхідності працевлаштування переселенців.

Після Перемоги над рф в Україні буде розпочате велике будівництво. Наші люди повернуться. Ми обов’язково відбудуємо усе, що зруйнували та знищили рашистські окупанти.

Слава Україні!