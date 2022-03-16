Якщо працівника мобілізували на військову службу, роботодавець не має права його звільнити

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 455

За людиною зберігається місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців

Якщо на підприємстві мобілізували працівника, які дії кадровика, чи потрібно робити запис до трудової книжки? Пояснює головний державний інспектор управління Держпраці у Полтавській області Юлія Свириденко.

За працівниками, яких мобілізували, під час дії особливого періоду до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Це стосується призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби.

Тобто видається наказ про увільнення працівника від роботи на час проходження ним служби із збереженням середнього заробітку. Запис до трудової книжки не вноситься.