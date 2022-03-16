Хто у Кременчуцькому районі стримує зростання цін у магазинах та виявляє порушення?

Про це на ранковому брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів начальник районного управління Держпродспоживслужби
За словами очільника Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Олега Назарець, функція моніторингу цін та процесу ціноутворення у районі покладена саме на його територіальний орган. Під час війни це завдання має особливе значення. Моніторинг цін проводиться по усім соціально важливим товарам – хлібні, м’ясні, молочні вироби, крупи, ліки, паливо тощо.
Він пояснив, що усього за останні три тижня до Кременчуцького управління надійшло 95 звернень від громадян з проханням перевірити ціни на товари у різних торгових мережах, АЗС, аптеках та щодо вирішення інших проблем. Якщо у перші дні війни таких звернень було багато, то наразі надходить по одній-дві на день.
Деяке зростання цін він пояснив тим, що з початком війни значно ускладнилась логістика. Знаходити товари стало складніше, а доставляти їх набагато дорожче, адже підвищились ціни на пальне. Все це підприємці вимушені закладати у ціну товарів.
Олег Назарець також нагадав, що на час війни його управлінню заборонені офіційні документальні перевірки бізнесу, а контроль за цінами проводиться лише у вигляді моніторингу. Проте, співбесіди з тими, хто невиправдано підвищує ціни, дають результати – зазвичай підприємці дослуховуються до пропозицій представників Держпродспоживслужби. Зокрема, так було під час масового проїзду через Кременчук автівок вимушених переселенців деякі АЗС невиправдано підняли ціни на скраплений газ.
За його словами, власники та керівники усіх торговельних закладів з розумінням ставляться і до заборони торгівлі під час дії воєнного стану алкогольними напоями.