Хто у Кременчуцькому районі стримує зростання цін у магазинах та виявляє порушення?

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Про це на ранковому брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів начальник районного управління Держпродспоживслужби

За словами очільника Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Олега Назарець, функція моніторингу цін та процесу ціноутворення у районі покладена саме на його територіальний орган. Під час війни це завдання має особливе значення. Моніторинг цін проводиться по усім соціально важливим товарам – хлібні, м’ясні, молочні вироби, крупи, ліки, паливо тощо.

- Ми відслідковуємо ціни лише товарів нижнього цінового сегменту – щоб не було невиправданого зростання дешевих, соціальних товарів. На усі скарги реагуємо швидко. Хочу зауважити, що огульного зростання цін під час війни в нашому районі не було. Ціни у нас цілком нормальні, - заявив Олег Назарець.

Він пояснив, що усього за останні три тижня до Кременчуцького управління надійшло 95 звернень від громадян з проханням перевірити ціни на товари у різних торгових мережах, АЗС, аптеках та щодо вирішення інших проблем. Якщо у перші дні війни таких звернень було багато, то наразі надходить по одній-дві на день.

- Бізнес з розумінням ставиться до наших прохань щодо стримування цін та не допускає їх невиправданого підвищення на соціально важливі товари, - пояснив Олег Назарець.

Деяке зростання цін він пояснив тим, що з початком війни значно ускладнилась логістика. Знаходити товари стало складніше, а доставляти їх набагато дорожче, адже підвищились ціни на пальне. Все це підприємці вимушені закладати у ціну товарів.

Олег Назарець також нагадав, що на час війни його управлінню заборонені офіційні документальні перевірки бізнесу, а контроль за цінами проводиться лише у вигляді моніторингу. Проте, співбесіди з тими, хто невиправдано підвищує ціни, дають результати – зазвичай підприємці дослуховуються до пропозицій представників Держпродспоживслужби. Зокрема, так було під час масового проїзду через Кременчук автівок вимушених переселенців деякі АЗС невиправдано підняли ціни на скраплений газ.

- Після проведеної з власниками АЗС роботи ціни знизились на 2-3, а в окремих випадках й на 5 грн. Підприємці зрозуміли, що наживатись на бідах людей під час війни не варто, - зауважив очільник районного управління.

За його словами, власники та керівники усіх торговельних закладів з розумінням ставляться і до заборони торгівлі під час дії воєнного стану алкогольними напоями.

- У Кременчуцькому районі придбати алкогольні напої у закладах торгівлі зараз неможливо. Усі розуміють, що це не на часі, - запевнив Олег Назарець.