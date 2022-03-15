Завтра, 16 березня, Кремечук попрощається із загиблим Героєм Сергієм Стебельським

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 414

Завтра, 16 березня, Кременчук попрощається з Сергієм Стебельським, який загинув на війні з рф.

Сергій не вперше захищав Україну від російської агресії, був учасником бойових дій у зоні антитерористичної операції на сході країни у 2015 році. Й зараз не залишився осторонь.

Прощання відбудеться 16 березня: