Завтра, 16 березня, Кремечук попрощається із загиблим Героєм Сергієм Стебельським
Сьогодні, 19:29
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Вічна пам'ять Герою
Завтра, 16 березня, Кременчук попрощається з Сергієм Стебельським, який загинув на війні з рф.
Сергій не вперше захищав Україну від російської агресії, був учасником бойових дій у зоні антитерористичної операції на сході країни у 2015 році. Й зараз не залишився осторонь.
Прощання відбудеться 16 березня:
- 11.00 відбудеться прощання у Міському палаці культури;
- 12.30 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.30 виїзд до Свіштовського кладовища.
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